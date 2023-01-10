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17:48, 10 января 2023Силовые структуры

Российскую тату-модель осудят за обнаженные фото у храма Москвы

Российскую тату-модель Полину Фейс будут судить за фото в обнаженном виде у храма Москвы
Полина Фейс

Полина Фейс. Кадр: Xikkasgrandma / YouTube

В отношении блогера и тату-модели Полины Моругиной (Полина Фейс) возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за фото в обнаженном виде на фоне столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

25-летней модели грозит лишение свободы до года, а также штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы по части 1 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих») УК РФ. Дата первого заседания суда пока не назначена. Изначально блогера хотели привлечь к административной ответственности.

Провокационную фотографию Моругина опубликовала в своем блоге в декабре 2021 года, однако вскоре ее удалила.

Ранее сообщалось, что россиянке назначили 180 часов работ за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора.

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Илона Палей
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