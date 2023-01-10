Имитация ограбления ради убийства супруги закончилась для россиянина арестом

Трое россиян арестованы за попытку убийства жены одного из них под видом ограбления

В Республике Татарстан арестованы трое жителей Буинского района, подозреваемые в покушение на убийство. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, организатором преступления выступил 41-летний россиянин, желавший смерти своей 37-летней супруги. Он договорился со знакомыми, что те под видом ограбления имитируют нападение на его семью и расправятся с женой. За это одному из них он обещал простить долг, а второму предложил забрать его борсетку с деньгами. 15 декабря 2022 года на 133 километре автодороги Казань-Ульяновск злоумышленники подошли к автомобилю супругов и напали на них с топором и ножом.

Женщине были нанесены множественные колющие и режущие удары в жизненно важные органы. Заказчику преступления также нанесли ранения, чтобы на него не пали подозрения. После этого у заказчика преступления была украдена барсетка с 40 тысячами рублей.

Обнаружив, что жена подает признаки жизни, раненный мужчина отвез ее в больницу, где ей оказали помощь и смогли спасти жизнь. После задержания исполнителей преступления, был задержан и заказчик. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В 2021 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге было предотвращено заказное убийство местной жительницы, которое задумал ее бывший супруг: он взял в банке кредит на один миллион рублей для оплаты услуг киллера.