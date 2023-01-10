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07:10, 10 января 2023Мир

Российский самолет проверили в Индии после сообщений о бомбе

Власти Индии не нашли «бомбы» на борту самолета Москва-Гоа

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Власти Индии не нашли каких-либо подозрительных устройств на борту самолета российской авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа, пишет AniNews со ссылкой на представителя аэропорта Джамнагар.

По его словам, Служба национальной безопасности Индии проверила воздушное судно. Сотрудники проверили всю ручную кладь пассажиров. «Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа где-то между 10.30 и 11.00 по местному времени», — подчеркнули в администрации.

Представитель аэропорта отметил, что проверка самолета началась в понедельник, 9 января, около 21.50 по местному времени (в это время в Москве было 19.20). Всего на борту самолета находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа.

Ранее стало известно, что российский самолет экстренно посадили в западном индийском штате Гуджарат после сообщений о бомбе на борту.

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Марина Совина
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