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19:48, 9 января 2023Путешествия

Российский самолет экстренно посадили из-за сообщения о мине

Самолет Azur Air экстренно посадили в Гуджарате из-за сообщения о мине на борту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Markus Mainka / Imagebroker / Globallookpress.com

Самолет российской авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы в Гоа, экстренно посадили в западном индийском штате Гуджарат из-за сообщения о мине на борту. Об этом сообщил сотрудник Минавиации Индии, передает ТАСС в понедельник, 9 января.

«Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат», — отметил собеседник агентства. Никаких подробностей о пассажирах в настоящее время не сообщается.

Ранее самолет А-320 авиакомпании S7, который выполнял рейс Москва — Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону в связи с ухудшением состояния пассажира. Всего на борту самолета находились 154 пассажира.

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Зарина Дзагоева
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