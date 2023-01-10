Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:48, 10 января 2023Силовые структуры

61-летний россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей

В Иркутске 61-летний пенсионер за месяц перевел телефонным мошенникам 13 миллионов рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Иркутске телефонные мошенники похитили у 61-летнего местного жителя более 13 миллионов рублей, сообщает «АиФ».

По данным издания, месяц назад потерпевшему позвонили аферисты и заявили, что они из полиции. «Правоохранители» рассказали фигуранту, что с его счета неизвестный совершает переводы в другую страну. Для того чтобы вернуть деньги, жертву попросили взять кредиты в разных банках на максимальную сумму и перевести на определенный счет. Пенсионер последовал указаниям обманщиков и отправил им миллионы.

Отмечается, что три миллиона были личными накоплениями пожилого мужчины. Он понял, что попался в ловушку мошенников, когда они стали его просить продать недвижимость и отдать им эти деньги.

Ранее в Москве брачного афериста осудили на пять лет за обман трех женщин на 23 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО
Рабочей группе УЕФА по возвращению России в турниры предрекли трудности
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Очевидец описал момент взрыва в доме под Коломной
Пожар на севере Москвы попал на видео
Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы лишился части творческой команды
Прожорливый тюлень наведался к мужчине и лишил его 250 тысяч рублей
В Польше захотели запретить импорт сельскохозяйственного сырья из Украины
Пакистан направит на Украину 159 контейнеров с оружием
61-летний россиянин перевел мошенникам 13 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.