Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее

В Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин

В Иркутске 54-летний местный житель подозревается в убийстве 56-летней жены, в которую, как он решил, вселился инопланетянин. Об этом сообщает KP.RU.

Преступление произошло 1 января, когда мужчина употреблял дома спиртное. Заподозрив неладное, он схватил топор и убил супругу, потом отрубил ей голову, после чего позвонил дочери и попросил вызвать полицию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

9 января сообщалось, что в Забайкальском крае раскрыто убийство местного жителя. Преступление было совершено в новогодние праздники. 39-летний житель села в Карымском районе убил соседа 1982 года рождения, а затем расчленил его тело и бросил останки в выгребную яму.