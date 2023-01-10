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11:52, 10 января 2023Силовые структуры

Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее

В Иркутске мужчина убил и расчленил жену топором, решив, что в нее вселился инопланетянин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутске 54-летний местный житель подозревается в убийстве 56-летней жены, в которую, как он решил, вселился инопланетянин. Об этом сообщает KP.RU.

Преступление произошло 1 января, когда мужчина употреблял дома спиртное. Заподозрив неладное, он схватил топор и убил супругу, потом отрубил ей голову, после чего позвонил дочери и попросил вызвать полицию.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

9 января сообщалось, что в Забайкальском крае раскрыто убийство местного жителя. Преступление было совершено в новогодние праздники. 39-летний житель села в Карымском районе убил соседа 1982 года рождения, а затем расчленил его тело и бросил останки в выгребную яму.

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Любовь Ширижик
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