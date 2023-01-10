США создадут силы быстрого реагирования на юге Японии из-за КНР

Kyodo: США разместят силы быстрого реагирования на юге Японии из-за конкуренции с КНР

США на фоне активизации военных действий Китая разместят на Окинаве подразделение быстрого реагирования Корпуса морской пехоты для защиты отдаленных островов на юго-западе Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

План организации военного формирования будет представлен на встрече по вопросам безопасности «два плюс два» с участием министров иностранных дел и обороны Японии и США, которая состоится 11 января в Вашингтоне. Стороны также планируют договориться о включении космического пространства в сферу своего двустороннего соглашения о безопасности, так как Токио стремится предотвратить нападения на свои спутники.

Этот шаг был предпринят на фоне конкуренции США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нарастании противоречий между Тайванем и Китаем. Токио и Вашингтона усиливают потенциал сдерживания и реагирования на юго-западе Японии недалеко от Тайваня, самоуправляемого демократического острова, который Пекин рассматривает как отколовшуюся провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости силой.

Китай также наращивает военную активность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, его корабли береговой охраны неоднократно заходили в спорные воды вокруг островов Сэнкаку, группы необитаемых островков, контролируемых Токио, на которые Пекин претендует.

