Япония и США договорились сотрудничать в сфере создания атомных реакторов

Kyodo: Япония и США договорились разработать атомный реактор нового поколения

Правительства Японии и США договорились развивать сотрудничество в области разработки новых типов атомных реакторов, в том числе малых модульных реакторов, пишет агентство Kyodo.

По данным журналистов, Вашингтон и Токио достигли соглашения по совместной разработке атомных реакторов нового поколения. Эксперты будут работать на территории обоих государств, а также в третьих странах. Японская сторона рассчитывает усилить взаимодействие с Соединенными Штатами ради повышения эффективности использования своих атомных электростанций (АЭС). В рамках проекта она планирует создать цепочки поставок вырабатываемой атомными станциями электроэнергии.

Кроме того, стороны намерены взаимодействовать по вопросам энергетической безопасности, в том числе в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее военно-морские силы США и наземные силы самообороны Японии провели совместные учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.