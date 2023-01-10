На Украине родились Джавелина и Искандер

Минюст: на Украине зарегистрировали новорожденных с именами Джавелина, Искандер и Сармат

На Украине в 2022 году зарегистрировали новорожденных с именами Джавелина, Искандер и Сармат. Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

По данным отчета, родители малышей также называли их такими необычными именами, как Волислав, Марс, Никодим, Ахиллес, Светозар, Нимрод, Калеп и Велеслав. Новорожденные девочки получили имена Мечта, Авиталь-Азалина, Луна, Мерьела, Юния, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз и Русалина.

При этом в Минюсте отмечают, что большинство украинских родителей все же предпочитали называть своих детей традиционными именами. Среди самых популярных оказались Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Даниил, Михаил, Владислав, Александр и Андрей. Девочек в 2022 году называли Аннами, Анастасиями, Верониками, Софиями, Александрами, Мариями, Викториями, Миланами, Соломиями, Варварами и Евами.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова предсказала сильное падение рождаемости на Украине в 2023 году. По ее мнению, к 2030 году население страны может сократиться до 35 миллионов человек.