Соратника Трампа вызвали в сд

Bloomberg: бывшего адвоката Трампа Джулиани вызвали в суд в Вашингтоне

Бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вызвали в суд в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg.

«Руди Джулиани, близкий соратник Дональда Трампа, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд для дачи показаний и предоставления документов федеральному жюри в Вашингтоне», — пишет издане.

Отмечается, что Джулиани получил повестку из прокуратуры в ноябре, еще до того, как Джек Смит был назначен на должность специального советника для контроля расследования дела экс-лидера США и штурма Капитолия. При этом неизвестно, какого рода показания он должен будет предоставить.

Ранее Трамп осудил публикацию бюджетным комитетом Конгресса своих налоговых деклараций, однако заверил, что эти документы подтвердили американцам его «гордую успешность».