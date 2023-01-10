Путин отметил важность контроля за ценами

Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским отметил важность контроля за ценами

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи глава государства подчеркнул, что в текущей ситуации особенно важной задачей службы является контроль за ценами. При этом Путин отметил, что на данный момент инфляция держится в определенных рамках. «Она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», — подчеркнул он.

В свою очередь Шаскольский рассказал, что контроль за ценообразованием на социально значимых товарных рынках имеет приоритетное значение, добавив, что речь идет не только о продовольственных товарах, но и лекарствах, строительных материалах, услугах сотовой связи и нефтепродуктах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство России внимательно следит за ситуацией с ценами на российскую нефть и готово предпринять определенные действия, чтобы не допустить ущерба энергетическому сектору.