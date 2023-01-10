В Кремле рассказали о внимании правительства к ценам на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал о внимании правительства к ценам на нефть

Правительство России внимательно следит за ситуацией с ценами на российскую нефть и готово предпринять определенные действия, чтобы не допустить ущерба энергетическому сектору. Об этом в ответ на вопрос журналиста о возможной обеспокоенности в Кремле по поводу снижения цен на сырье заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, особенно тщательно вопрос мониторят Минэнерго и вице-премьер Александр Новак, а подход к вмешательству в происходящее должен быть особенно аккуратным. «Требуется большое внимание, очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля напомнил об указе президента России Владимира Путина по поводу ответа на введенный группой G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией потолок цен на нефть.

Ранее стало известно, что основной российский экспортный сорт нефти Urals торгуется уже почти в два раза дешевле эталонного сорта Brent и на треть ниже потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

На этом фоне Минэнерго не исключило введения новых мер по борьбе с излишним дисконтом на российскую нефть. В каком виде такой потолок скидок может быть реализован, в ведомстве не уточнили. Ранее российские подчеркивали, что выступают за рыночный формат ценообразования.