Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в подмосковной Коломне
Бытовой газ взорвался в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Тимохина в подмосковной Коломне. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 января, со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, в многоэтажке есть разрушения.
Как пишет РЕН ТВ, в результате взрыва пострадал один человек. Газ взорвался на первом этаже дома, в результате чего в здании выбило стекла.
К месту происшествия направились спасатели и медики.
8 января взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском Хасавюрте. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.