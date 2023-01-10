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12:48, 10 января 2023Россия

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в подмосковной Коломне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бытовой газ взорвался в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Тимохина в подмосковной Коломне. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 января, со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в многоэтажке есть разрушения.

Как пишет РЕН ТВ, в результате взрыва пострадал один человек. Газ взорвался на первом этаже дома, в результате чего в здании выбило стекла.

К месту происшествия направились спасатели и медики.

8 января взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском Хасавюрте. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

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Анна Щербакова
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