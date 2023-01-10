Украина конфисковала имущество сына Януковича в Донецке и Крыму

Украинский суд конфисковал имущество сына Виктора Януковича Александра в Донецке и Крыму

Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.

Взысканию в пользу государства подлежат недвижимость и земельные участки, расположенные в российских Крыму и Донецке. Среди прочего, конфискованы «нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой в Ялте», а также 16-летний внедорожник Toyota. При этом суд отказался изымать активы сына и жены экс-президента.

14 декабря ВАКС конфисковал резиденцию Виктора Януковича в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс, квартиру на Оболонской набережной в Киеве, а также 537 культурных ценностей на 18,7 миллиона евро, от икон и книг до пушки XIX века. Кроме того, были конфискованы 31 миллион гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах, и акции двух принадлежащих политику фирм.

В ноябре 2022 года Министерство юстиции Украины подало иск в суд о конфискации активов Януковича. По заявлению главы департамента санкционной политики ведомства Инны Богатых, иск связан с действиями и решениями экс-президента, «приведшими к войне на Украине и началу агрессии РФ».