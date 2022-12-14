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22:52, 14 декабря 2022Бывший СССР

Украина конфисковала все имущество экс-президента Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал все имущество Януковича, включая пушку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом в Telegram сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Уточняется, что все изъятое было передано в пользу государства. Среди конфискованного — резиденция в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс, квартира на Оболонской набережной в Киеве, а также 537 культурных ценностей на 18,7 миллиона евро, от икон и книг до пушки 19-го века. Кроме того были конфискованы 31 миллион гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах.

У адвокатов Януковича есть пять суток на обжалование решения.

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Марина Совина
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