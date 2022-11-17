Минюст Украины решил конфисковать активы Януковича

Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов экс-президента страны Януковича

Министерство юстиции Украины подало очередной иск в суд о конфискации активов экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении сообщила глава департамента санкционной политики ведомства Инна Богатых, передает РИА Новости.

«Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ», — заявила Богатых.

По ее словам, на очереди еще три исковых заявления к менее известным лицам, активы которых не настолько значительны. Департамент Минюста, отметила Богатых, отрабатывает вопрос взыскания активов в пользу государства в отношении всех, кто попал под санкцию блокирования после 24 мая.

«При выявлении активов за рубежом — работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов — прим.«Ленты.ру») для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции», — рассказала она.

12 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел повторные санкции против ряда российских и украинских политиков и предпринимателей, в том числе в отношении Виктора Януковича.