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13:24, 17 ноября 2022Бывший СССР

Минюст Украины решил конфисковать активы Януковича

Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов экс-президента страны Януковича

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министерство юстиции Украины подало очередной иск в суд о конфискации активов экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом решении сообщила глава департамента санкционной политики ведомства Инна Богатых, передает РИА Новости.

«Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ», — заявила Богатых.

По ее словам, на очереди еще три исковых заявления к менее известным лицам, активы которых не настолько значительны. Департамент Минюста, отметила Богатых, отрабатывает вопрос взыскания активов в пользу государства в отношении всех, кто попал под санкцию блокирования после 24 мая.

«При выявлении активов за рубежом — работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов — прим.«Ленты.ру») для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции», — рассказала она.

12 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел повторные санкции против ряда российских и украинских политиков и предпринимателей, в том числе в отношении Виктора Януковича.

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Алевтина Запольская
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