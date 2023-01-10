Российские войска уничтожили четыре польские артустановки KRAB в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении четырех польских самоходных артустановок KRAB в ДНР

Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) четыре самоходные артиллерийские установки KRAB, произведенные в Польше. Об этом журналистам 10 января заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что западная техника, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ), была уничтожена на огневых позициях в районе городов Авдеевка, Северск и недалеко от села Звановка.

Конашенков добавил, что также был нанесен удар по двум произведенным в США артиллерийским системам М777, расположенным возле Северска и Авдеевки. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в районе Артемовска и Дзержинска две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7992 единицы военной автомобильной спецтехники, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7465 бронемашин, 400 зенитных ракетных комплексов, 2866 беспилотников, 370 самолетов и 200 вертолетов ВСУ.

Ранее появилось видео уничтожения российской артиллерией украинской техники с личным составом в селе Торское на краснолиманском направлении. На кадрах видно моменты попадания снарядов по противнику.