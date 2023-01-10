МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на 10 и 11 января

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности — главное управление МЧС России по республике объявило штормовое предупреждение в регионе 10 и 11 января из-за сильного ветра. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 10 января и в течение суток 11 января на полуострове ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В ведомстве обратили внимание, что в подобных метеоусловиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи», — добавили спасатели.

Ранее стало известно, что единственным регионом России, сохранившим низкие цены на летний отдых, назван Крым. Отмечается, что отдых на российском юге летом 2023 года обойдется туристам дороже минимум на 10 процентов. Иная ситуация в Крыму: здесь ранние продажи в одних отелях упали на 10 процентов.