В Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

В Минобороны Латвии заявили, что рассматривают поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

Министр обороны Латвии Инару Мурниеце допустила, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и дроны. Ее слова приводит портал LSM.

«Фактически украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента [Украины] Владимира Зеленского», — заявила глава Минобороны.

Как утверждает Мурниеце, Латвия рассматривает возможность отправки украинской стороне оружия, в том числе Stinger и дронов, за поставку которых поблагодарил Киев. Также министр призвала укрепить латвийскую оборону.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в республику отправили часть вооружения с истекшим сроком годности. Как отмечается, Киеву нужно больше систем противовоздушной обороны, истребителей, танков и боеприпасов дальнего радиуса действия.