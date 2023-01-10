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13:49, 10 января 2023Бывший СССР

В Латвии допустили поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину

В Минобороны Латвии заявили, что рассматривают поставку дронов и ПЗРК Stinger на Украину
СюжетМинобороны:

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

Министр обороны Латвии Инару Мурниеце допустила, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и дроны. Ее слова приводит портал LSM.

«Фактически украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы президента [Украины] Владимира Зеленского», — заявила глава Минобороны.

Как утверждает Мурниеце, Латвия рассматривает возможность отправки украинской стороне оружия, в том числе Stinger и дронов, за поставку которых поблагодарил Киев. Также министр призвала укрепить латвийскую оборону.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в республику отправили часть вооружения с истекшим сроком годности. Как отмечается, Киеву нужно больше систем противовоздушной обороны, истребителей, танков и боеприпасов дальнего радиуса действия.

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Кристина Есикова
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