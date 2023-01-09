Украинский посол заявил о поставленном вооружении с истекшим сроком годности

Посол Украины Пристайко заявил о поставленном вооружении с истекшим сроком годности

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что стране отправили часть вооружения с истекшим сроком годности.

«Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что, если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас почему нет?» — заявил посол. Он отметил, что большая часть отправленного на Украину оружия является относительно старой.

Как сообщает журнал, Запад все еще не открыл свои склады для украинской стороны в той степени, как хотел бы Киев. Уточняется, что Украине требуется больше систем противовоздушной обороны, истребителей, танков и боеприпасов дальнего радиуса действия для оружия НАТО, таких как реактивные системы залпового огня Himars.

8 января вице-канцлер Германии Роберт Хабек допустил, что в будущем ФРГ может поставить Украине боевые танки Leopard. Однако уже на следующий день представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил об отсутствии таких планов у правительства страны.