Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 9 января 2023Бывший СССР

Украинский посол заявил о поставленном вооружении с истекшим сроком годности

Посол Украины Пристайко заявил о поставленном вооружении с истекшим сроком годности

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что стране отправили часть вооружения с истекшим сроком годности.

«Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что, если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас почему нет?» — заявил посол. Он отметил, что большая часть отправленного на Украину оружия является относительно старой.

Как сообщает журнал, Запад все еще не открыл свои склады для украинской стороны в той степени, как хотел бы Киев. Уточняется, что Украине требуется больше систем противовоздушной обороны, истребителей, танков и боеприпасов дальнего радиуса действия для оружия НАТО, таких как реактивные системы залпового огня Himars.

8 января вице-канцлер Германии Роберт Хабек допустил, что в будущем ФРГ может поставить Украине боевые танки Leopard. Однако уже на следующий день представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил об отсутствии таких планов у правительства страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном участии срочников в СВО
Украинский экономист предрек падение режима Зеленского из-за коррупции
В России оценили западное оружие ВСУ
Замеченное в российском городе редчайшее явление сняли на видео
На Украине заявили о переносе переговоров по вступлению в ЕС
Названы самые востребованные в новогодних шоу российские фигуристы
Украинский посол заявил о поставленном вооружении с истекшим сроком годности
Девушке пришлось покраситься в синий после осветления волос в домашних условиях
Любовь к экстремальным диетам связали с нехваткой секса и проблемами с психикой
Названы округа Москвы с наибольшим падением цен на жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.