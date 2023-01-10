Названа причина уменьшения скидок на дорогое жилье

«Этажи»: скидки на жилье бизнес-класса уменьшаются из-за роста курса доллара

Продавцы дорогих квартир бизнес-класса уменьшают скидки на подобные объекты из-за роста курса доллара. Причину изменения на рынке назвали аналитики федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия».

Эксперты объяснили, что стоимость таких квартир традиционно измеряют в долларах, но продают за рубли. «Поэтому чем выше курс доллара, тем на меньшие скидки готовы собственники при продаже своих объектов», — объяснили в компании.

По словам специалистов, в 2022 году в некоторых случаях скидки доходили до 30-40 процентов. Дисконт формировался за счет разницы курсов и срочное продажи жилья. Собственники активнее делают скидки при выгодном предложении, так как стремятся инвестировать полученные средства.

В декабре специалисты компании «Риверхаус» заявили, что спрос на квартиры в новостройках бизнес-класса в Московской области может вырасти за счет смещения интереса покупателей из Москвы.