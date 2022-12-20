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19:04, 20 декабря 2022Среда обитания

Московской области предсказали рост спроса на один вид жилья

«Риверхаус»: в Московской области может вырасти спрос на новостройки бизнес-класса

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Спрос на квартиры в новостройках бизнес-класса в Московской области может вырасти за счет смещения интереса покупателей из Москвы. Такое развитие ситуации на рынке предсказывают специалисты компании «Риверхаус», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты предполагают, что часть московского спроса может перенестись в Подмосковье из-за разницы в стоимости нового жилья бизнес-класса. Средняя цена такого лота в Москве в декабре составляет 23,4 миллиона рублей, а в области — 13,37 миллиона. Квадратный метр в границах Старой Москвы по итогам третьего квартала 2022 года оказался на уровне 485 тысяч рублей, в Подмосковье — на уровне 300 тысяч.

Разница связана с ценами на землю, которая в Московской области значительно дешевле. Отмечается, что расположение объекта в Москве перестает быть для покупателей необходимым условием при выборе жилья бизнес-класса. Благодаря развитию формата удаленной работы требования к локации стали менее категоричными. Спрос в Подмосковье также растет за счет местных жителей.

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«По потребительским характеристикам проекты в Подмосковье часто даже лучше, чем в столице. Они находятся в самых лучших локациях своего города, в окружении парковых или лесных территорий, вблизи водоемов, а также в окружении богатой инфраструктуры обжитых районов центра города», — добавил коммерческий директор «Риверхаус» Алексей Шаров. В то же время в Старой Москве жилые комплексы часто строятся вдоль крупных магистралей, около железнодорожных путей или вблизи промзон.

Ранее в декабре аналитики ЦИАН назвали подмосковные города, где с начала 2022 года сильнее всего подорожали новостройки. Лидером оказался город Лыткарино, где рост стоимости составил 44 процента, до 126,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Александра Качан
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