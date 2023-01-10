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14:04, 10 января 2023Путешествия

Прилетевших пьяными в Таиланд россиян проверили на COVID-19 из-за красных лиц

В аэропорту Пхукета выборочно останавливают россиян для проверки на COVID-19

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Прилетевших из России в Таиланд пьяных туристов выборочно останавливают для бесплатной проверки на COVID-19. Об этом сообщает TourDom в своем Telegram-канале со ссылкой на туроператора «Интурист».

Представитель туркомпании на Пхукете заявил, что российские пассажиры выходят из самолета в холл аэропорта с очень красными лицами, поскольку употребляли алкоголь в полете. В связи с этим они привлекают к себе внимание сотрудников пограничного контроля. «Говорят, самолет из Новосибирска вообще весь подшофе прилетел», — отметил туроператор.

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Уточняется, что некоторые россияне сами предъявляют медицинским работникам сертификаты о вакцинации, из-за чего их пропускают без тестирования.

Ранее, 9 января, власти Таиланда передумали вводить въездные требования для туристов и отменили проверку сертификатов о вакцинации на COVID-19. При этом о введении противоэпидемических мер для иностранцев было объявлено всего два дня назад.

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Зарина Дзагоева
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