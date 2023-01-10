СКР завершил расследование дела в отношении лидера ОПГ «Корчаги»

СКР завершил расследование дела о четырех убийствах в отношении лидера ОПГ «Корчаги»

Следователи завершили расследование дела в отношении 66-летнего жителя Оренбургской области, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Радик Галимов.

Речь идет об авторитете Сергее Корчагине, предполагаемом лидере организованной преступной группы (ОПГ) «Корчаги», рассказал «Ленте.ру» источник. В настоящий момент Корчагин находится в СИЗО. Расследованием его дела занимались сотрудники СКР при содействии оперативных сотрудников УФСБ и УФСИН. Мужчине также вменяют убийство трех человек и покушение на убийство четырех, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

По данным следствия, в период с 1999 по 2000 год он организовал на территории региона преступную группу. Вплоть до своего задержания в 2021 году он назначал смотрящих за отдельными городами и районами области и координировал их действия. Также он поддерживал связь с другими криминальными авторитетами.

В 2000 году фигурант из личной неприязни решил устранить местного авторитета, известного в криминальных кругах как Абхазец, при разделе сфер влияния. Для этого он нашел исполнителей, участников ОПГ из Казани, и передал им деньги. 19 мая 2000 года киллер застрелил потерпевшего из пистолета.

В 2005 году этот же киллер по указанию Корчагина совершил второе убийство — ночью 25 октября на Новомосковской улице в Орске он дождался, пока двое мужчин выйдут из дома и сядут в машину, после чего не менее 20 раз выстрелил в них из АК-74. В результате один из потерпевших скончался, а второй получил шесть огнестрельных ранений. Врачам удалось его спасти.

В июне 2006 года авторитет организовал еще одно преступление, для его совершения он нанял других исполнителей. Они заложили взрывное устройство возле автодрома в поселке Мясокомбинат и привели его в действие в тот момент, когда мимо проезжала машина с жертвой и другими людьми. Убить мужчину киллерам не удалось, так как автомобиль был бронирован.

Поздно вечером 23 июля 2008 года по указанию лидера ОПГ было совершено последнее убийство — в подъезде одного из домов на улице Чернышевского киллер застрелил местного жителя.

10 декабря 2021 года Корчагин был задержан в московском аэропорту, других участников ОПГ поймали в Орске. Операцию проводили полицейские Оренбургской области, сотрудники СКР, ФСБ и бойцы Росгвардии.

Согласно оперативным данным, группировка занималась незаконным оборотом оружия и наркотических веществ, вымогательством, крышеванием бизнеса, мошенничеством в финансово-кредитной сфере и другими видами незаконной деятельности.