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Лидера ОПГ «Корчаги» обвинили в организации убийства криминального авторитета

В Орске лидера ОПГ «Корчаги» обвинили в организации заказного убийства авторитета Абхазца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Орске следователи установили личность организатора личного убийства местного авторитета, известного в криминальных кругах как Абхазец. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области Радик Галимов.

Речь идет об авторитете Сергее Корчагине, предполагаемом лидере организованной преступной группы (ОПГ) «Корчаги», рассказал «Ленте.ру» источник. Сейчас Корчагин находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в этом и других преступлениях.

По данным следствия, в 2000 году фигурант из личной неприязни решил устранить Абхазца при разделе сфер влияния. Для этого он нашел исполнителей, участников ОПГ из Казани, и передал им деньги. 19 мая 2000 года киллер застрелил потерпевшего из пистолета.

10 декабря 2021 года Корчагин был задержан в московском аэропорту, других участников ОПГ поймали в Орске. Операцию проводили полицейские Оренбуржья, сотрудники СКР, ФСБ и бойцы Росгвардии. Фигурантам вменяют убийства криминальных авторитетов, совершенных 15 лет назад.

Согласно оперативным данным, группировка занималась незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, вымогательством, крышеванием бизнеса, мошенничеством в финансово-кредитной сфере и другими видами незаконной деятельности.

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Елизавета Новикова
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