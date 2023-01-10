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21:44, 10 января 2023Из жизни

Пережившая смерть родственников женщина похудела вдвое и изменила свою жизнь

Жительница Великобритании похудела вдвое, вдохновившись примером покойного брата

Фото: @sarahennigan

43-летняя Сара Хенниган, жительница Уэльса, Великобритания, пережила смерть родственников и изменила свою жизнь, похудев вдвое. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Женщина никогда не жаловалась на лишний вес. Однако все изменилось после смерти членов ее семьи. Мать Хенниган скончалась в 2017 году от рака легких, а спустя несколько лет умерли ее брат и отец. Позже у женщины диагностировали рак шейки матки. Она перенесла операцию и выздоровела, но осталась в тяжелом моральном состоянии. «Каждый вечер я брала с собой в постель бутылку газировки, пакет чипсов и плитку шоколада больших размеров. Я ела для успокоения», — рассказывает она.

Вскоре у женщины было диагностировано ожирение. Ее вес достиг 114 килограммов. В этот момент Хенниган вспомнила брата, который, так же как и их мать, умер от рака легких. По ее словам, он использовал все возможные способы, чтобы попытаться вылечиться, и боролся до конца. Женщина вдохновилась примером покойного брата и решила взяться за свое здоровье.

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Хенниган обратилась в организацию по снижению веса, полностью изменила свой рацион, отдав предпочтение здоровой пище, а затем записалась в тренажерный зал. Она также начала много ходить и организовала собственную группу, постепенно увеличивая длину маршрутов. Сейчас женщина весит 63 килограмма. Она получила титул «Женщина года» в организации по снижению веса, а также стала «Членом клуба месяца» и «Звездой недели» в тренажерном зале.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 29 килограммов после того, как узнала об опасном диагнозе. По словам женщины, желающим похудеть не следует сдаваться при появлении трудностей.

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Алиса Удовик
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Пережившая смерть родственников женщина похудела вдвое и изменила свою жизнь
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