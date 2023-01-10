Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:56, 10 января 2023Силовые структуры

59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек

В Майкопе осудили на 15 лет 59-летнего педофила за развращение трех соседских девочек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Майкопе суд приговорил к 15 годам лишения свободы 59-летнего местного жителя за развращение трех девочек. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Адыгея.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд лишил его права 15 лет заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними.

По данным ведомства, педофил совратил соседских девочек, используя их беспомощное состояние.

Ранее стало известно, что в Омске осудят педофила, который заманил девятилетнюю девочку на пустырь и изнасиловал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Военкор сообщил о положении бойцов «Вагнера» в Соледаре
На «Госуслугах» запустили новую функцию
59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек
Блогерша показала наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей
Армения обвинила Азербайджан в ухудшении ситуации в Карабахе
В США впервые за 84 года признали россиянина боксером года
На Урале осудили на 24 года педофила за изнасилование девочек
Дан прогноз цен на новые квартиры в Москве
Польша объявила о полной независимости от российского угля
Россиянам подсказали способ вернуться в форму после праздников с помощью музыки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.