59-летнего россиянина осудили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек

В Майкопе осудили на 15 лет 59-летнего педофила за развращение трех соседских девочек

В Майкопе суд приговорил к 15 годам лишения свободы 59-летнего местного жителя за развращение трех девочек. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Адыгея.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд лишил его права 15 лет заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними.

По данным ведомства, педофил совратил соседских девочек, используя их беспомощное состояние.

Ранее стало известно, что в Омске осудят педофила, который заманил девятилетнюю девочку на пустырь и изнасиловал.