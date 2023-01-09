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20:31, 9 января 2023Силовые структуры

Российского педофила осудят за изнасилование девятилетней девочки на пустыре

В Омске осудят педофила, который заманил девятилетнюю девочку на пустырь и изнасиловал

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омске 46-летний россиянин предстанет перед судом за изнасилование девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Омской области.

Мужчина полностью признал вину в преступлении. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, днем 28 августа 2022 года обвиняемый, который недавно вышел из колонии, встретил незнакомую школьницу, заманил ее на пустырь и там, угрожая убийством, избил и изнасиловал. После этого педофил скрылся, а девочка выбежала к дороге, где ее увидел проезжавший мимо автомобилист. Он отвез ее в больницу.

Благодаря совместной работе полицейских и следователей насильника задержали спустя сутки.

Фигурант рассказал, что познакомился со школьницей возле цветочного магазина и пообещал купить ей конфет, после чего позвал с собой якобы для того, чтобы взять деньги. Затем он заманил ее на пустырь, где трижды ударил кулаком и надругался.

«После этого я встал, она встала, одела платье и все. Я отвернулся, поворачиваюсь, она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьян», — признался мужчина. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД России по Омской области, после этого он скрылся и всю ночь провел на кладбище.

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Елизавета Новикова
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