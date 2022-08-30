Задержанный за изнасилование 9-летней девочки россиянин признался в преступлении

В Омске изнасиловавший 9-летнюю девочку мужчина провел ночь перед задержанием на кладбище

В Омске 46-летний россиянин, задержанный за изнасилование девятилетней девочки, признался в преступлении. Об этом во вторник, 30 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на видео допроса фигуранта.

Подозреваемый рассказал, что познакомился со школьницей возле цветочного магазина и пообещал купить ей конфет, после чего позвал с собой якобы для того, чтобы взять деньги. Затем он заманил ее на пустырь, где трижды ударил кулаком и надругался.

«После этого я встал, она встала, одела платье и все. Я отвернулся, поворачиваюсь, она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьян», — рассказал мужчина. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД России по Омской области, после этого он скрылся и всю ночь провел на кладбище.

Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники уголовного розыска, узнав о госпитализации, провели тщательный осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. В результате им удалось установить личность предполагаемого педофила — им оказался житель Омска, ранее судимый за угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Последние два месяца он работал на лесопилке в поселке Новоомский.

После задержания мужчину передали сотрудникам Следственного комитета России (СКР).

«В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

Следователь будет ходатайствовать о помещении фигуранта в СИЗО.