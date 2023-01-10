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07:57, 10 января 2023Россия

В российском регионе более 460 домов остались без света

МЧС: более 460 домов в поселке Мама в Приангарье остались без света из-за аварии на сетях

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

В Иркутской области более 460 домов в поселке Мама остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает управление МЧС российского региона.

Сообщение об отключении электроснабжения на севере Приангарья поступило в 7:30 по местному времени (2:30 мск). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Без света остались 463 частных жилых дома, в них проживают 2747 человек, среди которых 651 ребенок, а также восемь социально значимых объектов.

В конце декабря в Приморском крае циклон оставил без света несколько тысяч человек, выпало рекордное количество осадков, из-за сильнейшего снегопада образовались метровые сугробы.

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Марина Совина
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