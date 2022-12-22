Жительница Приморья рассказала о метровых сугробах из-за снегопада

Жительница Приморья Анна рассказала о сугробах по пояс за сутки из-за мощного снегопада

За сутки сильнейшего снегопада в Приморье образовались метровые сугробы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала жительница региона Анна. Она описала последствия мощного циклона в Ольгинском районе, а также объяснила, как люди пытаются справиться с бушующей стихией.

По словам собеседницы «Ленты.ру», самый мощный снегопад наблюдается в северных регионах края — Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах. В поселке Ольга осадки начались вечером 21 декабря и длятся уже сутки, отметила Анна.

«Очень сильный ветер, метель, идет мокрый снег, снега уже выпало более метра, очень сильные переметы, повалило деревья, постоянно отключается свет. Спецтехника, возможно, где-то и работает, но ее не хватает, по крайней мере, все жалуются, что ни пройти ни проехать не могут до места назначения. В частных секторах Ольгинского района, естественно, ничего не чистят, так как все силы направлены на очистку центральных дорог», — рассказала она.

Некоторые пишут в группах, что ранее если они шли до работы 20 минут, то сегодня по пояс в снегу люди добирались до работы 3 часа, так как не смогли выехать из дома. Такси не работает, так как дороги просто не чищены Анна жительница Приморья

По данным телеканала «Вести: Приморье», в крае выпало рекордное количество осадков. Циклон оставил без света несколько тысяч человек. Некоторые жители сообщают, что электричества нет даже на центральной котельной, а батареи холодные, передает «Восток-Медиа». До 23 декабря в крае действует штормовое предупреждение, сообщает ОТР.

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