Москвичам предрекли аномальное изменение погоды

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал аномальный температурный ход в Москве

Погода в Москве и Подмосковье начнет меняться уже в воскресенье, 25 декабря, причем, температурный ход окажется аномальным. Также можно ожидать прекращения гололедицы, начавшейся 21 декабря, в случае, если выпадет больше пяти сантиметров осадков. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«25 числа погода начнет меняться с аномальным температурным ходом. Мы все привыкли к тому, что днем температуры повышаются, но в этот раз они будут понижаться. Утром нас ждет около -2-0 градусов, а к вечеру циркуляция изменится. К нам придут воздушные массы с северо-запада, со стороны Скандинавии и мы увидим около -8 градусов с сильной гололедицей — вся влага, выпавшая за предшествующие дни замерзнет», — предупредил Вильфанд.

В понедельник, 26 декабря, москвичей, по словам метеоролога, ждет уже основательный мороз с температурами около 10-12 градусов ниже нуля и максимальными дневными температурами -5-7 градусов.

«Если выпадет больше пяти сантиметров снега, то гололедицы можно уже не опасаться. Во вторник температура тоже будет достаточно низкой, погода будет меняться еще до середины следующей недели», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Астрономическая зима наступит в России в день зимнего солнцестояния в четверг, 22 декабря. Об этом рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

