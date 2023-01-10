На Урале осудили на 24 года педофила за изнасилование девочек

В Нижнем Тагиле дали 24 года 43-летнему маньяку-педофилу, шесть лет насиловавшему девочек

В Нижнем Тагиле суд приговорил к 24 годам лишения свободы 43-летнего маньяка-педофила, насиловавшего четырех девочек в городах Свердловской области. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Е1.RU.

По данным издания, осужденный с 2014 по 2020 год общался с потерпевшими в социальных сетях, уговаривал встретиться, а затем насиловал их.

Отмечается, что фигурант ранее был трижды судим — в 1994-м, 1998-м и 2000 году — по статьям об имущественных преступлениях.

Ранее стало известно, что в Омске 46-летний россиянин предстанет перед судом за изнасилование девятилетней девочки.