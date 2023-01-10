В российском регионе накрыли бордель с подростками под видом массажного салона

В Чите 26-летняя женщина организовала бордель с подростками под видом массажного салона

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело 26-летней местной жительницы об организации проституции с привлечением подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным ведомства, в 2019 году фигурантка открыла бордель под видом массажного салона. Там девушки оказывали интимные услуги за деньги. Отмечается, что в публичном доме работали девять девушек, двоим из которых было по 17 лет.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 241 («Организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних») и части 3 статьи 240 («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего») Уголовного кодекса РФ.