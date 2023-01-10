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14:52, 10 января 2023Культура

Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы лишился части творческой команды

Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» лишился части творческой команды
Фрэнсис Форд Коппола

Фрэнсис Форд Коппола. Фото: Youssef Boudlal / Reuters

Новый фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» лишился части творческой команды — художественных руководителей и сотрудников, которые занимаются спецэффектами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Осенью 2021 года кинематографист заявил, что будет самостоятельно финансировать проект стоимостью 120 миллионов долларов. Съемки длятся уже три месяца, и, по словам знакомых с ситуацией источников, уже выходят за рамки установленного бюджета.

Инсайдеры сообщают, что Коппола, который никогда не снимал кино со сложными визуальными эффектами, уволил почти всю свою команду по спецэффектам еще 9 декабря. После этого из коллектива ушли художник-постановщик Бет Микл и главный арт-директор Дэвид Скотт.

Коппола собрал для проекта звездный состав актеров, включая Кейт Бланшетт, Мишель Пфайффер, Адама Драйвера, Натали Эммануэль, Фореста Уитакера, Джона Войта, Шайю Лабафа, Джейсона Шварцмана и Дастина Хоффмана. Фильм рассказывает об архитекторе, который стремится превратить Нью-Йорк в столицу мира.

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Марина Погосян
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