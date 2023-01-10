Мексика направила 1,5 тысячи военных в Синалоа после ареста главы наркокартеля

Власти Мексики направили 1,5 тысячи военных в штат Синалоа после ареста главы наркокартеля

Власти Мексики направили 1,5 тысячи военных в штат Синалоа после ареста главы одного из крупнейших наркокартелей численностью около 30 тысяч человек Овидо Гусмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении Минобороны страны.

По данным министерства, главной задачей военных станет «укрепление правого государства» и взаимодействие с властями при задержании членов организованных преступных сообществ. В момент задержания Гусмана к охране правопорядка в штате были привлечены в общей сложности 3,5 тысячи солдат и офицеров сухопутных войск, а также морских пехотинцев и бойцов Нацгвардии.

Сын бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Овидио Гусман Лопес был пойман в столице штата Кульякане 5 января. Операция по поимке Гусмана-младшего сопровождалась стрельбой и поджогами автомобилей. По данным издания El Universal, вооруженные люди перекрыли дороги в городе Кульякан, где был арестован Гусман, и соседнем Лос-Мочисе. Местные власти попросили жителей укрыться дома и не выходить на улицы.

В ходе вооруженных столкновений члены наркокартеля смогли повредить два вертолета и самолет ВВС Мексики, а также борт авиакомпании Aeromexico («Аэромехико»). По официальным данным, погибли 10 военнослужащих, 19 преступников были ликвидированы. В Госдепартаменте США утверждают, что картель семьи Гусман владеет по меньшей мере 11 лабораториями по производству метамфетамина в штате Синалоа, которые изготавливают от 1300 до 2200 килограммов наркотиков в месяц.