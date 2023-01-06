Беспорядки в Мексике из-за задержания сына наркобарона объяснили

Политолог Хейфец: погромы в Мексике из-за ареста члена наркомафии стали проверкой властей

Беспорядки в мексиканском городе Кульякан из-за ареста члена наркокартеля Овидио Гусмана стали проверкой на прочность для властей страны, считает главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему арест сына известного наркобарона привел к погромам.

Арест перерос в беспорядки

Лидер одного из крупнейших наркокартелей численностью около 30 тысяч человек Овидо Гусман по кличке Мышь (El Ratón) был арестован по подозрению в создании преступной группировки, сообщает Milenio. Он возглавил ее после того, как суд приговорил к пожизненному заключению его отца — наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка (El Chapo).

Операция по поимке Гусмана-младшего сопровождалась стрельбой и поджогами автомобилей. По данным издания El Universal, вооруженные люди перекрыли дороги в городе Кульякан, где был арестован Гусман, и соседнем Лос-Мочисе. Местные власти просят жителей укрыться дома и не выходить на улицы.

Это не в первый раз происходит. Когда в свое время арестовывали отца нынешнего арестованного, самого Эль Чапо, там то же самое было. Тоже возникали беспорядки, организованные наркомафией. Наркомафия до сих пор чувствует себя достаточно вольготно в целом ряде районов страны Виктор Хейфец профессор СПбГУ

«Тогда это удалось погасить негласной договоренностью с властями — кого-то [из преступников] отпустили, кому-то дали гарантии, что они будут экстрадированы. Сейчас наркомафия хочет проверить, насколько нынешнее правительство можно продавить», — рассказал Виктор Хейфец.

Картель семьи Гусман

По словам политолога, картель семьи Гусман — один из самых влиятельных в стране. В Госдепартаменте США утверждают, что он владеет по меньшей мере 11 лабораториями по производству метамфетамина в штате Синалоа, которые изготавливаютот 1300 до 2200 килограммов наркотиков в месяц.

«В Мексике несколько наркокартелей. Помимо того, что они борются с правительством, они еще борются между собой. Попытки покуситься на свои права со стороны власти или конкурентов они воспринимают очень болезненно. Арест в какой-то степени ударил по картелю, но там и других помощников хватает, способных обеспечить бесперебойную работу», — пояснил специалист.

Нерешаемая проблема

Решить проблему с наркотиками мексиканским властям не удается. Основная проблема заключается в том, что наркотики в основном идут в США. Поставщики в свою очередь получают оттуда оружие. У Вашингтона и Мехико возникают из-за этого споры: США требуют перекрыть поток запрещенных веществ, а Мексика посодействовать прекращению нелегальной продажи оружия. Американская сторона не идет на такие шаги, поскольку они противоречат законодательству государства, отметил Виктор Хейфец.

Ничего хорошего в этом нет для нынешнего президента Мексики Виктор Хейфец профессор СПбГУ

«У него по-прежнему большой рейтинг популярности, сейчас больше половины населения готовы поддержать его курс. Если бы сейчас прошли выборы в парламент страны, его правящая коалиция бы выиграла. В любом случае, наличие сохраняющейся проблемы большой роли организованной преступности не сейчас возникла, справиться с ней нынешние власти не могут. Это по рейтингу будет бить и дальше», — заключил он.

Ранее в Московском регионе полицейские задержали шестерых граждан с 260 килограммами наркотиков.