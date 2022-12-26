Глава МВД заявил о задержании шестерых граждан с 260 килограммами наркотиков

Глава МВД: в Московском регионе полицейские задержали шесть граждан с 260 кг наркотиков

Глава МВД Владимир Колокольцев, заявил что в Московском регионе полицейские задержали шестерых участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала правоохранители остановили автомобиль на проспекте Мира. В багажнике нашли семь свертков с шестью килограммами марихуаны. Спустя три месяца на улице Космонавтов был задержан владелец машины, который пытался провезти в Москву из Крыма крупную партию запрещенного вещества. В его транспортном средстве нашли 27 свертков, каждый из которых весил почти килограмм. Сотрудники МВД выяснили, что мужчина собирался передать наркотики своему сообщнику. Из квартиры подельника изъяли 14 коробок с каннабисом общим весом около 79 килограммов.

После этого члены группировки затаились на несколько месяцев, однако потом поставки запрещенного вещества возобновились. Тогда были задержаны еще трое граждан. Суммарно было обнаружено 260 килограммов наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено пять дел по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Полицейские ищут организатора межрегионального канала поставки наркотиков.