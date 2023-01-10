В России повысят уровень цифровой грамотности

Минцифры планирует повысить к 2024 году уровень цифровой грамотности в России до 75%

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России захотели повысить уровень цифровой грамотности жителей страны до 75 процентов к 2024 году. Такими планами поделилась директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова, передает РИА Новости.

«Минцифры РФ постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75 процентов. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций», — сказала она.

Трубникова также анонсировала запуск нового сезона просветительского проекта «Цифровой ликбез», который при поддержке Минцифры и Минпросвещения проводят VK и АНО «Цифровая экономика». Проект нацелен на повышение цифровой грамотности школьников и обучение их основам кибербезопасности. В частности, их научат определять фишинговые ссылки, защищать личные данные в сети и противостоять кибербуллингу.

В 2021 году в ходе опроса, проведенного НАФИ, выяснилось, что самый низкий уровень цифровой грамотности среди россиян демонстрируют представители старшего поколения. Также опрос показал, что больше половины жителей России сомневаются, что смогут самостоятельно обеспечить неприкосновенность своих личных данных, и опасаются кибермошенников.