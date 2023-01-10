Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:33, 10 января 2023Из жизни

Женщина раскрыла секрет похудения на 70 килограммов ради сына

Daily Mail: мать двоих детей из Великобритании похудела на 70 килограммов ради сына

Фото: Slimming World

Мать двоих детей из Великобритании похудела на 70 килограммов ради сына, которого сверстники оскорбляли из-за ее внешнего вида. Секрет своего успеха она раскрыла в материале для Daily Mail.

29-летняя Софи Рэтклифф рассказала, что начала набирать вес в пандемию из-за отсутствия движения и частых кулинарных экспериментов. «Мое здоровье стремительно ухудшалось: я не могла подняться по лестнице без одышки или сесть. Я не высыпалась и совершенно не занималась спортом. Над моим сыном издевались в школе из-за моего веса, из-за чего я чувствовала себя очень виноватой, но я не знала, с чего начать, чтобы что-то изменить», — вспомнила Рэтклифф.

Когда вес женщины достиг почти 150 килограммов, она твердо решила измениться. Она отказалась от операции по уменьшению желудка ради быстрого похудения и выбрала правильное питание. Рэтклифф также наняла персонального тренера, который составил для нее индивидуальную программу упражнений. «Мне нравится сайклинг, кардио- и силовые тренировки. Теперь я знаю, что физические упражнения могут приносить удовольствие и радость, во что я раньше не верила», — поделилась впечатлениями британка.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

До диеты Рэтклифф за день съедала полный английский завтрак с кетчупом, жареную курицу с чипсами, большую пиццу, мороженое, шоколад и сладости. Теперь она завтракает бананом с нежирным йогуртом, диетический пиццей с курицей и овощным салатом, перекусывает фруктами и богатыми клетчаткой батончиками, а также выпивает по шесть-восемь стаканов воды в день.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 29 килограммов после того, как узнала об опасном диагнозе. По словам женщины, желающим похудеть не следует сдаваться при появлении трудностей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о содержании беседы Си Цзиньпина и Путина перед СВО
В России назвали три слабых места Stryker для Украины
Генсек ОДКБ заявил о безальтернативности организации
Дело блогерши Белоцерковской о фейках про российскую армию дошло до суда
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова
Названо условие присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть
Лондон отреагировал на сообщения об отправке танков Украине
Госпитализированный Михалков впервые высказался о своем состоянии
Глава МИД Латвии назвал разгром России интересом страны
Названы локации пунктов обогрева для бездомных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.