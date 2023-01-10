Женщина раскрыла секрет похудения на 70 килограммов ради сына

Daily Mail: мать двоих детей из Великобритании похудела на 70 килограммов ради сына

Мать двоих детей из Великобритании похудела на 70 килограммов ради сына, которого сверстники оскорбляли из-за ее внешнего вида. Секрет своего успеха она раскрыла в материале для Daily Mail.

29-летняя Софи Рэтклифф рассказала, что начала набирать вес в пандемию из-за отсутствия движения и частых кулинарных экспериментов. «Мое здоровье стремительно ухудшалось: я не могла подняться по лестнице без одышки или сесть. Я не высыпалась и совершенно не занималась спортом. Над моим сыном издевались в школе из-за моего веса, из-за чего я чувствовала себя очень виноватой, но я не знала, с чего начать, чтобы что-то изменить», — вспомнила Рэтклифф.

Когда вес женщины достиг почти 150 килограммов, она твердо решила измениться. Она отказалась от операции по уменьшению желудка ради быстрого похудения и выбрала правильное питание. Рэтклифф также наняла персонального тренера, который составил для нее индивидуальную программу упражнений. «Мне нравится сайклинг, кардио- и силовые тренировки. Теперь я знаю, что физические упражнения могут приносить удовольствие и радость, во что я раньше не верила», — поделилась впечатлениями британка.

До диеты Рэтклифф за день съедала полный английский завтрак с кетчупом, жареную курицу с чипсами, большую пиццу, мороженое, шоколад и сладости. Теперь она завтракает бананом с нежирным йогуртом, диетический пиццей с курицей и овощным салатом, перекусывает фруктами и богатыми клетчаткой батончиками, а также выпивает по шесть-восемь стаканов воды в день.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 29 килограммов после того, как узнала об опасном диагнозе. По словам женщины, желающим похудеть не следует сдаваться при появлении трудностей.