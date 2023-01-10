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12:49, 10 января 2023Россия

Шойгу заявил о необходимости модернизировать работу военкоматов

Глава Минобороны России Шойгу заявил о планах модернизировать работу военкоматов

Фото: Mihail Tokmakov / Globallookpress.com

Работа российских военкоматов должна быть модернизирована, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. Слова министра приводит ТАСС.

По словам Шойгу, у ведомства есть планы провести модернизацию военкоматов уже в 2023 году. Министр обороны отметил, что в рамках модернизации будет налажена и межотраслевая коммуникация.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — заявил он.

21 декабря президент России Владимир Путин распорядился модернизировать систему военкоматов на фоне частичной мобилизации. Глава государства отметил, что при проведении мобилизации в России были выявлены определенные проблемы. Кроме того, Путин указал на важность улучшения системы накопления и хранения вооружения и материальных ресурсов для развертывания частей.

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Марк Леонов
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