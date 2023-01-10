Экономист объяснил принцип работы инвестиционных монет

Экономист Григорьев: ограниченный тираж позволит заработать на инвестиционных монетах

Инвестиционные монеты интересны, потому что выпускаются ограниченным тиражом и со временем их стоимость будет повышаться, рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил об их ценности, а также назвал способы их приобрести.

Ранее Банк России сообщил, что 9 января 2023 года выпускает в обращение инвестиционные монеты: серебряную номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец» и золотую номиналом 10 рублей «Золотой червонец».

Приобретение

Банк России распространяет инвестиционные монеты через коммерческие банки, сообщил экономист. «Их можно приобрести в кассах крупнейших банков, в средних — не уверен, но, я думаю, можно заказать партию монет, чтобы приобрести. В дальнейшем их можно будет приобрести на вторичном рынке, то есть купить у какого-то коллекционера», — поделился Григорьев.

Ценность

Пользы от инвестиционных монет в обычной жизни мало, отметил финансовый эксперт. По его словам, в первую очередь, такие монеты представляют интерес для коллекционеров-нумизматов. Их приобретают с инвестиционной целью, а также чтобы удовлетворить любовь к искусству.

Как правило, стоимость этих монет растет со временем. Приобретя их, условно говоря, по цене "х" в январе этого года, когда они будут выпущены, через год-два-три их можно будет продать по цене намного превышающей, иногда в разы превышающей ту сумму, которая была в них вложена Владимир Григорьев экономист

Однако приобрести их с целью выручки может и обыватель, который не является коллекционером или специалистом в данной области. «Если у обывателя есть свободные деньги, и он решил их вложить в коллекционные монеты, он с 99-процентой вероятностью через какое-то количество времени продаст их дороже, чем купил, если человек об этом не забудет, если он этим займется», — уточнил Григорьев.

Ранее из исследования FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру», стало известно, что в 2022 году наиболее выгодными вложениями денежных средств для россиян стали рублевый банковский депозит, российские корпоративные облигации и государственные облигации федерального займа (ОФЗ). Используя данные инструменты, россияне смогли приумножить свои сбережения на 3,6-8,3 процента.

