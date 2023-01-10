Названы самые выгодные вложения в 2022 году

FinExpertiza: наиболее доходным вложением в 2022 году для россиян стал рублевый депозит

В 2022 году наиболее выгодными вложениями денежных средств для россиян стали рублевый банковский депозит, российские корпоративные облигации и государственные облигации федерального займа (ОФЗ). Используя данные инвестинструменты, россияне смогли приумножить свои сбережения на 3,6-8,3 процента, следует из исследования FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самые убыточные активы в 2021 году оказались в санкционном 2022-м наиболее доходными — так, при консервативной стратегии инвестирования открытие рублевого вклада в банке в размере 100 тысяч рублей в начале года принесло бы инвестору 7,7 тысячи рублей дополнительно. Инвесторы корпоративных облигаций и ОФЗ, потерявшие в 2021 году от 0,7 до 5,1 процента вложений, в 2022-м, наоборот, получили бы прирост в размере 7,2 тысячи и 3,2 тысячи рублей после вычета НДФЛ соответственно.

В то же время лидеры доходности в 2021 году — биткоин и новостройки — в 2022-м показали если не отрицательную, то околонулевую динамику. Эксперты назвали жилую недвижимость активом, растерявшим накопленный за предшествующие два года инвестиционный потенциал — из-за повышения ставок по ипотеке и тревожных настроений на рынке стоимость квадратного метра начала резко снижаться. По итогам года среднестатистический инвестор не смог бы заработать на покупке жилья в 2022 году.

Наиболее сильное падение в цене в прошлом году показала самая популярная криптовалюта в мире — биткоин обвалился за год на 62,8 процента. Соответственно, инвестор, вложивший в биткоин 100 тысяч рублей в начале года, к его концу потерял бы 62,8 тысячи рублей. Также разочаровала инвесторов игра на бирже — стремительно растущие в 2020-2021 годах зарубежные и российские активы в прошлом году упали в цене на десятки процентов. Фондовый индекс S&P 500 полной доходности снизился на 18,6 процента, однако российский инвестор, собравший сбалансированный портфель из американских акций, из-за ослабления доллара к рублю потерял бы 23,4 процента. В то же время российский фондовый рынок столкнулся с «санкционно-геополитическим шоком», к концу года индекс Мосбиржи, немного отыграв потери, рухнул на 39,2 процента, а инвесторы, вложившие средства в данный инструмент, могли бы лишиться примерно половины своих денег.

Убыточным вложением аналитики также считают так называемый защитный актив в кризисные периоды — золото. Его стоимость в рублях за год снизилась на 7,5 процента. Инвесторы также потеряли бы деньги, вложив свободные средства в долларовые и евровые депозиты — к концу года при внесении 100 тысяч рублей убыток составил бы 5,1 тысячи и 10,6 тысячи рублей соответственно.

Ранее россиянам предложили новый инвестинструмент для долгосрочного вложения средств — бескупонные ОФЗ. Такое средство принесет инвестору большую прибыль, чем владельцу обычных ОФЗ, в случае снижения инфляции и процентных ставок в стране. В то же время доход минимизируется в обратном случае — залогом прибыли здесь выступает устойчивый рост экономики, тогда как само по себе размещение гарантии на дает.