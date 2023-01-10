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16:44, 10 января 2023Россия

Пропавшего россиянина спустя неделю нашли мертвым в лесу

Пропавшего жителя Свердловской области с иероглифами на левой руке нашли мертвым в лесу

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Свердловской области пропавшего мужчину спустя неделю нашли мертвым в лесу. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

30-летний Александр Котов пропал 3 января в поселке Асбест Сысертского городского округа российского региона. Среди особых примет — на левой руке у него была татуировка в виде иероглифов.

Полицейские и волонтеры обнаружили тело 10 января. Подробности его смерти не приводятся.

В конце августа 2022 года в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области 15-летняя школьница сбежала из дома. Через три дня ее нашли мертвой в лесу. Тело обнаружили неподалеку от стоков.

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Евгения Куликова
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