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Сбежавшую из дома российскую школьницу нашли мертвой в лесу 1 сентября

В Кемеровской области нашли мертвой сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу

Фото: Алексей Сухоруков / Reuters

В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области нашли мертвой в лесу 15-летнею школьницу, за три дня до случившегося она сбежала из дома. Об этом пишет региональный портал «Новости Новокузнецка».

По сведениям издания, спасатели и сотрудники полиции обнаружили тело россиянки 1 сентября в районе Восточный неподалеку от стоков.

Предполагается, что девочка ушла из дома 29 августа после ссоры с матерью. Правоохранители уже организовали проверку, сейчас выясняются другие обстоятельства смерти подростка.

В следственном управлении СКР по Кузбассу произошедшее пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 14-летняя школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями. Известно, что девочка хорошо училась и воспитывалась в благополучной семье. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

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Анна Щербакова
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