Сбежавшую из дома российскую школьницу нашли мертвой в лесу 1 сентября
В городе Анжеро-Судженск Кемеровской области нашли мертвой в лесу 15-летнею школьницу, за три дня до случившегося она сбежала из дома. Об этом пишет региональный портал «Новости Новокузнецка».
По сведениям издания, спасатели и сотрудники полиции обнаружили тело россиянки 1 сентября в районе Восточный неподалеку от стоков.
Предполагается, что девочка ушла из дома 29 августа после ссоры с матерью. Правоохранители уже организовали проверку, сейчас выясняются другие обстоятельства смерти подростка.
В следственном управлении СКР по Кузбассу произошедшее пока никак не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области 14-летняя школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями. Известно, что девочка хорошо училась и воспитывалась в благополучной семье. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.