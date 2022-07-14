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Российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями

В Воронежской области 14-летняя школьница покончила с собой в сарае

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронежской области в сарае на территории частного дома нашли тело 14-летней девочки, предположительно, покончившей с собой. Об этом пишут «Вести. Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Он сообщил, что трагедия произошла 12 июля в городе Россошь. За несколько часов до самоубийства российская школьница обедала с родителями. Позже взрослые уехали, оставив девочку одну. Вернувшись вечером, они обнаружили тело ребенка в сарае.

По информации издания, девочка хорошо училась и воспитывалась в благополучной семье. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Ранее в Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери. Ребенок позвал ее поиграть, однако та попросила подождать. После этого мальчика нашли мертвым в соседней комнате.

За последние три года в России на 13 процентов выросло число попыток суицида среди детей. Об этом говорится в докладе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за 2021 год. При этом, согласно данным СК, в 2021 число детских самоубийств выросло на 37,4 процента по сравнению с 2020 годом.

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Константин Лысяков
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