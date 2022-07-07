В России увеличилось число детских суицидов и их попыток

Число попыток детского суицида увеличилось почти на 13% за последние три года в России

В России число детских самоубийств и их попыток выросло. Это следует из доклада детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за 2021 год, сообщает РБК.

Так, за последние три года число попыток суицида увеличилось почти на 13 процентов — с 3253 до 3675. Число повторных попыток самоубийств возросло с 188 до 362 случаев на 92,5 процента.

Уполномоченная по правам ребенка ссылается на данные Следственного комитета (СК), согласно которым в 2021 число детских самоубийств выросло на 37,4 процента по сравнению с 2020 годом — с собой покончили 753 несовершеннолетних. Среди детей СК зафиксировал 788 суицидов в 2018 году, 737 — в 2019 году, 548 — в 2020 году.

При этом омбудсмен приводит и другие данные — она указывает на статистику Росстата, которая показывает меньшее число случаев детских самоубийств. По данным федеральной службы, их число в 2020 году стоставило 311, в 2019 — 372. Информации о детских самоубийствах в 2021 у Росстата нет.

Львова-Белова отмечает, что разные данные не позволяют определить точное число случаев суицида среди несовершеннолетних. Но, по ее словам, данные СК по этой теме более полные, так как учитывают не только явные случаи самоубийства, но и те, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел.

Ранее главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова назвала главную причину детских самоубийств в России. По ее словам, в суицидах чаще всего виноваты невнимательные взрослые — учителя в школе и родители. Они не могут не замечать проблему ребенка и не оказывают ему психологическую поддержку.