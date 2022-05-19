Восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери

В Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери

В Брединском районе Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, трагедия произошла вечером 18 мая. Ребенок позвал свою мать, отмечавшую на кухне день рождения, поиграть, но россиянка попросила его подождать. После этого расстроенный мальчик находился в соседней комнате с сестрой. Девочка ненадолго вышла из помещения, а когда вернулась, то обнаружила брата без признаков жизни. Врачам спасти ребенка не удалось.

Предварительно, мальчик хотел напугать родных и совершил самоубийство неосознанно, пишет издание.

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