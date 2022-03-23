Российский четвероклассник покончил с собой в гараже

В Новосибирской области четвероклассник покончил с собой в гараже

В Чулымском районе Новосибирской области покончил с собой 11-летний школьник. Тело четвероклассника нашли в гараже. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Смерть ребенка подтвердили его знакомые и руководство школы. Предсмертную записку он не оставил.

По информации издания, у школьника не было проблем со сверстниками, однако с родителями случались конфликты. Ребенок рос в полной семье, но воспитывался мачехой, а не родной матерью. Одна из сотрудниц школы рассказала, что в последнее время родители забирали у мальчика телефон. При этом она положительно отзывается о мачехе, которую погибший называл мамой.

Ранее в Набережных Челнах школьница покончила с собой после конфликта с матерью. Родители нашли тело пятиклассницы в шкафу. Они пытались реанимировать девочку, но та скончалась до приезда скорой.