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13:54, 10 января 2023Мир

В НАТО призвали еще больше усилить Украину

Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников по альянсу еще больше усилить поддержку Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Страны-союзники по НАТО должны еще больше усилить поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и ЕС на новый уровень», — призвал генсек. Он добавил, что Россия «потерпела неудачу в попытках разобщить членов альянса из-за Украины».

Ранее Столтенберг заявил, что возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников. «Нет, не исключаю [такую возможность]. Но и обещать ничего не могу», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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