В НАТО призвали еще больше усилить Украину
Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников по альянсу еще больше усилить поддержку УкраиныСюжетРоссия и НАТО:
Страны-союзники по НАТО должны еще больше усилить поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
«Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и ЕС на новый уровень», — призвал генсек. Он добавил, что Россия «потерпела неудачу в попытках разобщить членов альянса из-за Украины».
Ранее Столтенберг заявил, что возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников. «Нет, не исключаю [такую возможность]. Но и обещать ничего не могу», — сказал он.